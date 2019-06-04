2019-06-04T08:53:11+03:00
Общество

У мэрии Комсомольска увели семь миллионов рублей ежегодной прибыли

Все дело в помещениях, которые арендатор упорно хочет оформить в собственность, чтобы не платить аренду
Ольга КИВА
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У мэрии Комсомольска увели семь миллионов рублей ежегодной прибылиУ мэрии Комсомольска увели семь миллионов рублей ежегодной прибылиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Администрация Комсомольска-на-Амуре и «Почта России» затеяли нешуточный спор насчет помещений, где располагаются почтовые отделения. Мэрия сдает недвижимость в аренду и ежегодно получает с этого больше семи с половиной миллионов рублей. Теперь же арендатор захотел оформить право собственности на помещения на основании длительного использования организацией спорного объекта.

- Договориться, что называется на берегу, оппонентам не удалось. Тогда пришлось решать вопрос в суде. Однако служители Фемиды встали на сторону арендатора. В мэрии попытались опротестовать решение, но ничего не вышло. На данный момент в администрации ищут возможности урегулировать вопрос, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Отметим, что подобная судебная практика складывается и в других городах. Так, уже были прецеденты в Хабаровске, Тамбовской области, Ставропольском, Камчатском и Красноярском краях, в республике Адыгея. Администрации Комсомольска-на-Амуре также возможно придется вернуть порядка 20 миллионов рублей за неосновательное обогащение в виде оплаченной арендной платы за последние три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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