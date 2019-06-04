Лес в Хабаровском крае лишили деревьев на 23 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 09:21 2019-06-04T09:21:03+03:00

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В Хабаровском крае ждут суда три жителя краевой столицы. Их подозревают в незаконной вырубке леса в особо крупном размере. По предварительной информации, злоумышленники добыли древесины на 23 миллиона рублей.

- Из материалов дела следует, что один из обвиняемых имел опыт работы в сфере заготовки и реализации древесины. Чтобы подзаработать денег, фигурант решил продавать лес. В свой черный бизнес он также привлек двух братьев, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Для реализации злого умысла подозреваемые использовали бензопилу, тросы для трелевки древесины, а также два грузовых автомобиля для вывозки сортиментов деревьев. Незаконно рубить деревья в Вяземском районе фигуранты продолжали с марта по июнь 2018 года. В общей сложности им удалось добыть 30 стволов ясеня, осины, дуба, маньчжурского ореха и кедра. Сбывали товар гражданам иностранного государства.

Расследование уголовного дела в отношении подельников уже закончилось. Материалы вместе с обвинительным заключением передали в суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU