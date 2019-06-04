Чиновник из Биробиджана проштрафился на благоустройстве скейт-парка

СЕГОДНЯ 09:48 2019-06-04T12:40:41+03:00

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В Биробиджане чиновника признали виновным в нецелевом использовании бюджетных денег. По информации, предоставленной в пресс-службе областной прокуратуры, финансы освоили на благоустройство территории скейт-парка. Однако качество выполненных работ оказалось далеко не лучшим.

- В ходе проверки выяснилось, что в 2018 году подрядная организация на основании контракта, заключенного с управлением жилищно-коммунального хозяйства Биробиджана, должна была обустроить территорию. Однако работы не были выполнены в полном объеме. Также выяснилось, что облицовка парапетов гранитными и керамогранитными плитами производилась при отрицательных температурах. Это привело к отслоению и повреждению указанных плит, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Такую работу нельзя было принимать, но в управлении тем не менее оплатили их полностью и подписали акт выполненных работ. Данную ситуацию расценили как использование средств, выделенных на реализацию подпрограммы «Комфортная среда», не по назначению. В итоге начальника управления ЖКХ привлекли к административной ответственности и обязали заплатить штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU