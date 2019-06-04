Водитель бросил раненных пассажиров и сбежал после аварии в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-04T12:39:26+03:00

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В минувшие сутки, 3 июня, в Хабаровском крае произошла авария, в которой пострадали два человека. Потерпевшие ехали пассажирами в машине Mitsubishi Galant. Управлял иномаркой мужчина, личность которого установить пока не удалось.

- По предварительной информации, автомобиль ехал со стороны поселка Ванино в сторону поселка Монгохто. Происшествие случилось в районе 10 километра автодороги "Подъезд к поселку Монгохто". Предположительно, автолюбитель не справился с управлением, выехал с дороги и угодил в кювет. Кроме того, машина перевернулась, - рассказали в Госавтоинспекции по Хабаровскому краю.

Известно, что водитель с места аварии скрылся, оставив двух раненных пассажиров без помощи. Также известно, что происшествие случилось в темное время суток на уклоне дороги. Освещение на этом участке отсутствовало, погода была пасмурной.

ИСТОЧНИК KP.RU