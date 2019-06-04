Туристы «серебряного возраста» путешествовали из Хабаровского края в Китай

СЕГОДНЯ 11:15 2019-06-04T12:37:53+03:00

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В Хабаровском крае организовали путешествие для туристов пенсионного возраста. Участники поездки отправились в китайские города Хэган и Цзямусы. При этом в тургруппе оказались исключительно дамы.

- Туристки из Хабаровского края своими глазами увидели, как живут их сверстницы и сверстники в Поднебесной. Жизнь заграничных пенсионеров достаточно благополучна и в финансовом плане, и медицинском. Также дальневосточницы пытались найти сходства и отличия в образе жизни, - рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Хабаровскому краю.

В Хэгане россияне посетили институт пенсионеров, где созданы все условия для активного долголетия. Визитеры отметили, что жизнь у китайских бабушек и дедушек очень активная. Среди повседневных развлечений танцы на улице, занятия спортом, дыхательные упражнения, игры в шахматы и карты. Также для хабаровских пенсионеров устроили настоящий праздник с песнями и танцами.

ИСТОЧНИК KP.RU