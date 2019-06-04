2019-06-04T12:33:25+03:00
Общество

Попытку переправить зараженный кунжут из Китая пресекли на границе ЕАО

Провезти семена в ручной клади пытался житель Поднебесной
Ольга КИВА
Поделиться:
Попытку переправить зараженный кунжут из Китая пресекли на границе ЕАОПопытку переправить зараженный кунжут из Китая пресекли на границе ЕАОФото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Изменить размер текста:

На границе Еврейской автономии в пункте пропуска «Нижнеленинское» задержали небольшую партию кунжута. Семена вез из Тунцзяна в ручной клади житель КНР. Однако фитосанитарного сертификата у мужчины при себе не оказалось. Специалисты решили проверить, насколько безопасна продукция, и пришли к печальному выводу.

- Эксперты выявили наличие в пробах наличие повилши – паразитических растений, относящиеся к категории карантинных сорняков. В общей сложности у иностранца обнаружили 400 граммов семян кунжута. В этом же количестве продукцию отправят обратно в Китай, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим, что в отношении иностранца также возбудили административное дело. Кроме того, на него уже составили протокол, вынесли постановление об административном наказании в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчанин умудрился продать свой велосипед за нарисованные деньги
Колодцы в Хабаровске от вандалов не спасают даже люки с ключами
Туристы «серебряного возраста» путешествовали из Хабаровского края в Китай
Водитель бросил раненных пассажиров и сбежал после аварии в Хабаровском крае
Россельхозбанк объявляет акцию «Будь онлайн»
В шести районах Хабаровского края действует особый противопожарный режим
Чиновник из Биробиджана проштрафился на благоустройстве скейт-парка
Лес в Хабаровском крае лишили деревьев на 23 миллиона рублей
У мэрии Комсомольска увели семь миллионов рублей ежегодной прибыли
Аналоговое телевидение совсем закончилось в Хабаровском крае
Список кредиторов, принимающих маткапитал, отредактировали в ЕАО
В пожаре чуть не сгорели три жильца хабаровской многоэтажки
В ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае проведут электричество
Отважная продавщица в Комсомольске поплатилась за попытку спасти выручку
Деньгами и жильем обеспечили медиков в Комсомольске-на-Амуре