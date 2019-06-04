СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-04T12:33:25+03:00

Попытку переправить зараженный кунжут из Китая пресекли на границе ЕАО Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

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На границе Еврейской автономии в пункте пропуска «Нижнеленинское» задержали небольшую партию кунжута. Семена вез из Тунцзяна в ручной клади житель КНР. Однако фитосанитарного сертификата у мужчины при себе не оказалось. Специалисты решили проверить, насколько безопасна продукция, и пришли к печальному выводу.

- Эксперты выявили наличие в пробах наличие повилши – паразитических растений, относящиеся к категории карантинных сорняков. В общей сложности у иностранца обнаружили 400 граммов семян кунжута. В этом же количестве продукцию отправят обратно в Китай, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим, что в отношении иностранца также возбудили административное дело. Кроме того, на него уже составили протокол, вынесли постановление об административном наказании в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU