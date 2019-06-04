СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-04T12:31:33+03:00

Колодцы в Хабаровске от вандалов не спасают даже люки с ключами Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Хабаровске продолжается борьба за крышки, которыми прикрывают открытые колодцы. За пять месяцев этого года с колодцев муниципальных тепловых сетей украдено 180 люков. И это несмотря на то, что уже применяют специальные устройства, которые запираются на ключ.

- Вандалы наловчились снимать и новые стальные крышки. Внешне эти приспособления выглядят как лист металла круглой формы. Под ним есть распорки, с помощью ключа они раздвигаются и упираются в бетонные стенки колодцев. Однако неизвестные просто выламывают их, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Не так давно вандалы унесли крышку с колодца на переулке Дежнева. Как результат, в открытый колодец провалился семилетний ребенок. Во время проверки выяснилось, что воры кроме крышки унесли еще и лестницу, закрепленную в колодце.

Отметим, что сами жители ежедневно сообщают в диспетчерскую «Тепловых сетей» о зияющих дырах, обнаруженных в городе. Жителей убедительно просят сохранять бдительность и сообщать об открытых колодцах по телефону 004.

ИСТОЧНИК KP.RU