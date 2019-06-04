Хабаровчанин умудрился продать свой велосипед за нарисованные деньги

СЕГОДНЯ 12:43 2019-06-04T12:47:34+03:00

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Житель Хабаровска отправился на велопрогулку, но неожиданно для себя нашел покупателя на свой велосипед. Горожанин даже дал прокатиться потенциальному приобретателю, а потом и вовсе обрадовался, когда тот предложил выкупить байк дороже, чем тот стоил на самом деле. Сделка состоялась тут же, на улице. Однако позже продавец понял, что деньги, которыми расплатился покупатель, оказались всего лишь сувенирной продукцией. Он решил обратиться в полицию.

- Вскоре оперативники задержали потенциального злоумышленника. Это был 31-летний местный житель, который, кстати, не стал отпираться и во всем сознался. При обыске у него обнаружили пропавший велосипед. Двухколесный транспорт изъяли и вернули законному владельцу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье « Мошенничество». Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU