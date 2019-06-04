Россельхозбанк объявляет акцию «Будь онлайн»

СЕГОДНЯ 10:14 2019-06-04T12:30:03+03:00

Для интернет клиентам будет снижена процентная ставка до 0,5% годовых Фото: Предоставлено пресс-службой Россельхозбанка

Акция распространяется на пенсионные кредиты и кредит на рефинансирование

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Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам «Будь онлайн». При оформлении кредита с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» и «Мобильный банк», а также через официальный сайт РСХБ в сети Интернет клиентам будет снижена процентная ставка до 0,5% годовых.

Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, пенсионные кредиты и кредит на рефинансирование.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года (включительно).

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

ИСТОЧНИК KP.RU