2019-06-05T03:09:53+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 5 июня 2019 года: днем до +25, возможен дождь

Осадки ожидаются на большей части региона
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 5 июня 2019 года: днем до +25, возможен дождьПогода в Хабаровске на 5 июня 2019 года: днем до +25, возможен дождьФото: Надежда ВЫХОДЦЕВА
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В атмосфере региона суматоха. Над Хабаровским краем область высокого давления. Еще такое наблюдается в Приморье и на побережье Китая. Антициклон окружают центры с низким атмосферным давлением. Такое соседство приводит к формированию фронтальных разделов. А те, в свою очередь, обостряют метеообстановку.

В Биробиджане небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +23+25.

В Хабаровске возможен небольшой дождь. Ветер северный 2-7 метров в секунду. Ночью +10+12. Днем +20+22. Уровень Амура у краевого центра 287 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается подъем на 15-20 сантиметров. Температура воды 15,2 градуса.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино возможен небольшой дождь. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +12+14.

В Комсомольске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +20+22. Уровень Амура у города Юности 180 сантиметров.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +21+23.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +12+14. Уровень Амура в устье реки 117 сантиметров.

В Охотске небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +9+11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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