2019-06-05T03:08:20+03:00
Общество

Жителей Хабаровского края пересчитают в 2020 году

Пока в регионе проводят адресную инвентаризацию
Ольга КИВА
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Жителей Хабаровского края пересчитают в 2020 годуЖителей Хабаровского края пересчитают в 2020 годуФото: Правительство Хабаровского края
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Хабаровский край присоединится к Всероссийской переписи населения. Жителей региона посчитают в 2020 году, а пока специалисты проводят адресную инвентаризацию, приводят в порядок названия улиц и номера домов. Это нужно, чтобы сформировать списки жилых домов перед переписью.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, подсчет населения пройдет с 1 по 27 октября следующего года. При этом жителей будут учитывать по фактическому месту жительства без привязки к регистрации. Перепись охватит также 82 населенных пункта в труднодоступных районах. Здесь считать людей будут с июня по сентябрь 2020 года.

Для проведения переписи населения планируют привлечь около трех с половиной тысяч человек. Также жители края смогут самостоятельно подать анкету на портале госуслуг. Впервые этот метод опробовали в 2018 году. Тогда в интернет-переписи участвовали 0,78 процента жителей края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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