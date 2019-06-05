Судебный пристав в ЕАО умыкнула вещи должника под видом ареста имущества

СЕГОДНЯ 03:10 2019-06-05T03:10:59+03:00

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В Еврейской автономии на скамье подсудимых оказался судебный пристав из Облученского района. Женщина немного злоупотребила служебным положением и доверием должника, чтобы прибрать чужие вещи к рукам. По материалам дела, фигурантка якобы арестовала имущество должника, а на самом деле похитила его куртку, шапку и другие личные вещи на сумму более 10 тысяч рублей.

- Инцидент случился в 2013 году. Сама подсудимая вину так и не признала. Однако, доказательства были против женщины и в итоге судебного пристава признали виновной в мошенничестве, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

По решению суда в качестве наказания фигурантке назначили полтора года лишения свободы условно. Столько же времени женщине отвели на испытательный срок. Кроме того, на осужденную возложили исполнение дополнительных обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU