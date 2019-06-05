СЕГОДНЯ 03:29 2019-06-05T03:29:29+03:00

Нормативы ГТО в Хабаровске под силу даже детям ФОТО: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

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В минувшие выходные, 1 июня, в Хабаровске прошла акция «Цвет настроения – ГТО!». Около двух с половиной тысяч горожан пришли в этот день на Набережную стадиона имени Ленина, чтобы попробовать свои силы. Среди участников мероприятия были не только взрослые, но и дети.

Как рассказала в краевом министерстве физической культуры и спорта, несовершеннолетние также пробовали свои силы в сдаче нормативов. Многие смогли продемонстрировать способности, за которые в пору давать знаки отличия. Таким участникам вручили призы и памятные подарки. Например, семилетний Артём Долговалов выполнил прыжок в длину с места с результатом 175 сантиметров, что соответствует золотому знаку.

Напомним, к сдаче ГТО присоединились более 37 тысяч хабаровчан. Из них 22 тысячи человек смогли получить знаки отличия. Среди участников школьники, студенты, трудовые коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU