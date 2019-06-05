СЕГОДНЯ 03:50 2019-06-05T03:50:28+03:00

В аварии без пострадавших в Хабаровске жертва нашлась время спустя Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В минувшие сутки, 4 июня, в Хабаровске случилась авария с участием двух автолюбительниц. Женщины не смогли разъехаться на нерегулируемом перекрестке улицы Волочаевской и Амурского бульвара. По предварительной информации, автоледи на машине Nissan Qashqai должна была уступить дорогу автомобилю Mazda Demio, но не сделала этого.

Как результат, машины столкнулись. Дорожную аварию оформили бкз пострадавших, однако владелица Mazda Demio позже сама пришла в больницу. При осмотре врачи диагностировали у нее ушиб нижней трети правого предплечья, передней поверхности левого коленного сустава.

Как сообщил информированный источник, у одной из женщин стаж вождения 15 лет, у второй – 19 лет. В отношении водителя Nissan Qashqai составили административный протокол. Женщин не освидетельствовали на предмет алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU