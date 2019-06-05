2019-06-05T04:22:35+03:00
Происшествия

Рыбаки в Хабаровском крае добыли икру и заработали уголовное дело

В лодке мужчин обнаружили 18 килограммов рыбного деликатеса
Ольга КИВА
Поделиться:
Рыбаки в Хабаровском крае добыли икру и заработали уголовное делоРыбаки в Хабаровском крае добыли икру и заработали уголовное делоФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае поймали двух рыбаков, в лодке которых находилась незаконно добытая икра. В общей сложности у мужчин изъяли 18 килограммов рыбного деликатеса. При этом добытчики специализировались исключительно на икре осетровых видов.

- Одному задержанному 50 лет, второму 29. Старший подельник живет в Комсомольске-на-Амуре, а младший в селе Кельма. Задержанные в свое оправдание рассказали, что добыли один экземпляр калуги, из которой впоследствии заготовили икру. Продукцию собирались употребить сами. Ущерб, причиненный государству, составил около 270 тысяч рублей, - рассказали в Росгвардии по Хабаровскому краю.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело за незаконную добычу особо ценных пород рыбы. К слову, в прошлом одного из фигурантов уже была судимость за аналогичное преступление. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Непредоставлением жилья детям-сиротам заинтересовались следователи в Хабаровске
В Хабаровском крае готовятся к предстоящему отопительному сезону
Рецидивист-путешественник напал на пожилую хабаровчанку в подъезде
Для развязки в центре Хабаровска выберут тип ремонта
Китайцам сорвали контрабанду краснокнижного окуня из Хабаровского края
В аварии без пострадавших в Хабаровске жертва нашлась время спустя
Нормативы ГТО в Хабаровске под силу даже детям
Судебный пристав в ЕАО умыкнула вещи должника под видом ареста имущества
Хабаровским скейтерам подарили новую экстрим-площадку
Биробиджанец газовым баллоном до смерти перепугал соседей
Жителей Хабаровского края пересчитают в 2020 году
Погода в Хабаровске на 5 июня 2019 года: днем до +25, возможен дождь
Хабаровчанин умудрился продать свой велосипед за нарисованные деньги
Колодцы в Хабаровске от вандалов не спасают даже люки с ключами
Попытку переправить зараженный кунжут из Китая пресекли на границе ЕАО
Туристы «серебряного возраста» путешествовали из Хабаровского края в Китай
Водитель бросил раненных пассажиров и сбежал после аварии в Хабаровском крае
Россельхозбанк объявляет акцию «Будь онлайн»
В шести районах Хабаровского края действует особый противопожарный режим
Чиновник из Биробиджана проштрафился на благоустройстве скейт-парка
Лес в Хабаровском крае лишили деревьев на 23 миллиона рублей
У мэрии Комсомольска увели семь миллионов рублей ежегодной прибыли
Аналоговое телевидение совсем закончилось в Хабаровском крае
Список кредиторов, принимающих маткапитал, отредактировали в ЕАО
В пожаре чуть не сгорели три жильца хабаровской многоэтажки
В ТОР «Николаевск» в Хабаровском крае проведут электричество
Отважная продавщица в Комсомольске поплатилась за попытку спасти выручку
Деньгами и жильем обеспечили медиков в Комсомольске-на-Амуре