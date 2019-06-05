Рыбаки в Хабаровском крае добыли икру и заработали уголовное дело

СЕГОДНЯ 04:22 2019-06-05T04:22:35+03:00

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В Хабаровском крае поймали двух рыбаков, в лодке которых находилась незаконно добытая икра. В общей сложности у мужчин изъяли 18 килограммов рыбного деликатеса. При этом добытчики специализировались исключительно на икре осетровых видов.

- Одному задержанному 50 лет, второму 29. Старший подельник живет в Комсомольске-на-Амуре, а младший в селе Кельма. Задержанные в свое оправдание рассказали, что добыли один экземпляр калуги, из которой впоследствии заготовили икру. Продукцию собирались употребить сами. Ущерб, причиненный государству, составил около 270 тысяч рублей, - рассказали в Росгвардии по Хабаровскому краю.

В отношении нарушителей возбудили уголовное дело за незаконную добычу особо ценных пород рыбы. К слову, в прошлом одного из фигурантов уже была судимость за аналогичное преступление. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU