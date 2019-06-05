2019-06-05T04:38:51+03:00
Общество

Китайцам сорвали контрабанду краснокнижного окуня из Хабаровского края

Иностранцы пытались вывезти 27 килограммы рыбы на речном теплоходе
Ольга КИВА
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Китайцам сорвали контрабанду краснокнижного окуня из Хабаровского краяКитайцам сорвали контрабанду краснокнижного окуня из Хабаровского краяФото: Хабаровская таможня
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На границе Хабаровского края выявили контрабанду краснокнижного китайского окуня, которого также называют ауха. Рыбу пытали вывезти за пределы России граждане КНР. При этом продукцию иностранцы спрятали в личных вещах на речном теплоходе, который должен был отправиться в Фуюань. При досмотре у них обнаружили в общей сложности 24 килограмма рыбы.

Как сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни, на борту судна находилось 16 особей краснокнижного китайского окуня, которые упаковали в черные полиэтиленовые мешки. Часть рыбы, незаконно изъятой из природы браконьерами, была с икрой.

Разбирательства по этому инциденту на данный момент продолжаются. К слову, за подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность. В качестве наказания иностранцам могут избрать штраф и даже лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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