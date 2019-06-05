Китайцам сорвали контрабанду краснокнижного окуня из Хабаровского края
На границе Хабаровского края выявили контрабанду краснокнижного китайского окуня, которого также называют ауха. Рыбу пытали вывезти за пределы России граждане КНР. При этом продукцию иностранцы спрятали в личных вещах на речном теплоходе, который должен был отправиться в Фуюань. При досмотре у них обнаружили в общей сложности 24 килограмма рыбы.
Как сообщили в пресс-службе Хабаровской таможни, на борту судна находилось 16 особей краснокнижного китайского окуня, которые упаковали в черные полиэтиленовые мешки. Часть рыбы, незаконно изъятой из природы браконьерами, была с икрой.
Разбирательства по этому инциденту на данный момент продолжаются. К слову, за подобное правонарушение предусмотрена уголовная ответственность. В качестве наказания иностранцам могут избрать штраф и даже лишение свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU