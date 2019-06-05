Для развязки в центре Хабаровска выберут тип ремонта

СЕГОДНЯ 05:18 2019-06-05T05:18:38+03:00

С 2002 года на путепроводе «Улица Ленинградская - Восточное Шоссе» только регулярно меняли асфальтовое покрытие

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В краевой столице планируют продиагностировать развязку «Улица Ленинградская - Восточное Шоссе». Это необходимая мера, чтобы выяснить степень изношенности несущих конструкций и определить, какой ремонт необходим путепроводу.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в прошлом году при обследовании обнаружили разрушения защитного слоя бетонной обшивки. Это выяснилось, когда рабочие вскрыли около трех тысяч квадратных метров асфальтобетонного полотна. По окончании исследований эксперты подготовят смету восстановительных работ, определят подрядчика, который их качественно выполнит.

Отметим, что на сегодняшний день развязка не представляет опасности для автомобилистов. В целях повышения безопасности на объекте также установили знаки о необходимости соблюдения скоростного режима. К слову, с 2002 года на путепроводе регулярно меняли асфальтовое покрытие, капитальный ремонт пока ни разу не проводили.

ИСТОЧНИК KP.RU