2019-06-05T05:46:46+03:00
Происшествия

Рецидивист-путешественник напал на пожилую хабаровчанку в подъезде

Годом ранее фигурант вышел из тюрьмы в Красноярском крае
Ольга КИВА
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Рецидивист-путешественник напал на пожилую хабаровчанку в подъездеРецидивист-путешественник напал на пожилую хабаровчанку в подъездеФото: Олег ЗОЛОТО
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Пожилая хабаровчанка возвращалась из магазина и в подъезде собственного дома столкнулась с грабителем. По версии следствия, женщина зашла в помещение, на лестничную клетку первого этажа, а потом события развивались стремительно – злоумышленник напал на нее, с силой вырвал у нее из рук сумку и даже пригрозил расправой для убедительности.

- Перепуганная пенсионерка лишилась банковской карты, лекарств, сотового телефона и небольшой суммы денег. Женщина обратилась в полицию. Позже оперативники смогли задержать предполагаемого грабителя – 40-летнего горожанина, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

По предварительной информации, фигуранта уже не раз привлекали к уголовной ответственности за угрозы убийством, грабежи, кражи. В январе 2018 года он освободился из колонии в Красноярском крае, вернулся в Хабаровск. По всей видимости, он решил взяться за старое, потому что зарабатывать законным способом он не спешил. В отношении горожанина возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Максимально возможное наказание за это преступление – это лишение свободы на срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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