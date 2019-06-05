2019-06-05T06:24:23+03:00
Недвижимость

В Хабаровском крае готовятся к предстоящему отопительному сезону

В регионе уже согласовали план действий в этой области
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае готовятся к предстоящему отопительному сезонуВ Хабаровском крае готовятся к предстоящему отопительному сезонуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Хабаровском крае уже началась подготовка к отопительному сезону 2019-2020 года. Распоряжение об этом уже подписано на уровне регионального правительства, план действий коммунальщиков и сотрудников муниципалитетов согласован.

Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, ответственным лицам уже определили круг задач. Так, специалистам предстоит обеспечить качество ремонта оборудования на теплостанциях и котельных, а также восстановление тепловых и электрических сетей, объектов водоснабжения и водоотведения. Также нужно пополнить запасы топлива в необходимых объемах.

Среди прочих работ замена тепловых, электрических, водопроводных сетей с максимальным использованием труб из полимерных материалов, реконструкция и замена изношенного оборудования, организация работы штабов по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону. Кроме того, предстоит укомплектовать организации ЖКХ техникой и квалифицированным персоналом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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