В Хабаровском крае готовятся к предстоящему отопительному сезону

СЕГОДНЯ 06:24 2019-06-05T06:24:23+03:00

В регионе уже согласовали план действий в этой области

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае уже началась подготовка к отопительному сезону 2019-2020 года. Распоряжение об этом уже подписано на уровне регионального правительства, план действий коммунальщиков и сотрудников муниципалитетов согласован.

Как сообщили в краевом министерстве ЖКХ, ответственным лицам уже определили круг задач. Так, специалистам предстоит обеспечить качество ремонта оборудования на теплостанциях и котельных, а также восстановление тепловых и электрических сетей, объектов водоснабжения и водоотведения. Также нужно пополнить запасы топлива в необходимых объемах.

Среди прочих работ замена тепловых, электрических, водопроводных сетей с максимальным использованием труб из полимерных материалов, реконструкция и замена изношенного оборудования, организация работы штабов по контролю за ходом подготовки к отопительному сезону. Кроме того, предстоит укомплектовать организации ЖКХ техникой и квалифицированным персоналом.

ИСТОЧНИК KP.RU