Архитекторов Хабаровского края приглашают на конкурс проектов домов для пожилых людей

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-05T08:21:02+03:00

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Архитекторов, представителей творческих архитектурных мастерских и проектных институтов приглашают на Всероссийский конкурс. Суть этого мероприятия сводится к отбору лучших концепт-проектов домов для пожилых людей. Предложенные разработки будут отбирать в два этапа - с 3 июня по 2 июля и со 2 июля по 20 сентября. В итоге победят варианты, которые окажутся более функциональными и будут архитектурно выразительными. Торжественная церемония награждения авторов-победителей пройдет 20 сентября.

Как сообщили в краевом минстрое, предполагается, что проекты нужно разрабатывать для домов, в которых будут проживать пожилые люди. Среди них также могут быть одинокие пенсионеры и инвалиды, престарелые граждане, супружеские пары и другие семьи пенсионного возраста.

Более подробная информация о всероссийском конкурсе концепт-проектов опубликована на сайте мероприятия. На этом же ресурсе можно подать заявку на участие.

ИСТОЧНИК KP.RU