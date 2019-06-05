Непредоставлением жилья детям-сиротам заинтересовались следователи в Хабаровске

СЕГОДНЯ 06:50 2019-06-05T06:59:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровске началась проверка по факту нарушения прав детей-сирот. 11 выпускников детских домов рассчитывали получить законное жилье, но в итоге остались ни с чем. Проблема на сегодняшний день так и не решена. И это несмотря на то, что суд уже принял ряд решений, подтверждающих право граждан на предоставление жилых помещений.

В итоге обделенные горожане решили заявить протест. Группа людей уселась перед зданием правительства и заявила о своем намерении голодать. Молодежь не размахивала плакатами и не произносила речей, просто сидела и ждала. Об этом и написали местные СМИ.

- На основании публикации проводится проверка по факту нарушения прав лиц из числа детей-сирот на предоставление жилья. Следователям предстоит оценить наличие в действиях должностных лиц регионального правительства признаков халатности. По результатам проверки примут процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU