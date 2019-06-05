Современное общество в Хабаровске познает «Язык церкви»
В Хабаровске запустили проект «Язык церкви», который помогает преодолеть языковой барьер между православной церковью и современным обществом. Первое занятие состоялось в минувшее воскресенье, 2 июня, в храме святого преподобного Серафима Саровского.
- Прихожане с интересом отнеслись к этой затее – на первом занятии в аудитории практически не было свободных мест. Слушателям рассказали о различии и сходстве латинского, древнегреческого и русского языков. В этой беседе участвовали преподаватель кафедры церковно-практических дисциплин Хабаровской духовной семинарии и доцент кафедры романо-германской филологии и межкультурной коммуникации Педагогического института, - рассказали в пресс-службе Хабаровской епархии.
В рамках проекта планируют провести 10 занятий. При этом каждое из них будет достаточно насыщенным в плане информации. Те, кто уже побывал на занятии, отметили, что хотели бы пройти обучение до конца.
ИСТОЧНИК KP.RU