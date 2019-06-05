2019-06-05T10:59:58+03:00
Общество

Хабаровские школьники написали ЕГЭ по физике и иностранным языкам

Напомним, в этом году выпускники впервые сдают экзамен по китайскому языку
Ольга КИВА
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Хабаровские школьники написали ЕГЭ по физике и иностранным языкамХабаровские школьники написали ЕГЭ по физике и иностранным языкамФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня, 5 июня, выпускники сдавали итоговые экзамены по физике и иностранным языкам. К слову, первый предмет выбрали почти полторы тысячи ребят, английский язык – 758 человек, китайский язык – 13 ребят. Отметим, что китайский язык в этом году выпускники сдают впервые. Сегодня они выполнили письменную работу, а 7 июня отправятся сдавать устную часть экзамена.

Как рассказали в краевом министерстве образования, результаты сегодняшних экзаменов объявят через две недели. Увидеть своими глазами итоги можно будет в личном кабинете на официальном информационном портале Госэкзамена.

Впереди у выпускников итоговая проверка знаний по обществознанию, которая пройдет 10 июня. Этот предмет выбрали три тысячи 845 школьников. В целом в этом году ЕГЭ сдают пять тысяч 918 одиннадцатиклассников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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