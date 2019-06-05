2019-06-05T10:58:51+03:00
Общество

На улице Димитрова в Комсомольске ограничат проезд из-за аварийных работ

Рабочим необходимо устранить порыв кабеля
Ольга КИВА
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На улице Димитрова в Комсомольске ограничат проезд из-за аварийных работНа улице Димитрова в Комсомольске ограничат проезд из-за аварийных работФото: Артем КИЛЬКИН
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В городе Юности ограничат движение автотранспорта на улице Димитрова в районе дома №7. Это вынужденная мера в связи с аварийными работами, которые развернут на этом участке вечером в четверг, 6 июня.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, запрет вступит в силу с 19:00. Время указано местное. Начиная с этого момента, сотрудники аварийной бригады приступят к устранению порыва кабеля. Неполадку выявили накануне специалисты предприятия электрических сетей.

Жителям города Юности приносят извинения за доставленные временные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Автолюбителей убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу. Предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности горожан и бесперебойной подачи электроэнергии в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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