На улице Димитрова в Комсомольске ограничат проезд из-за аварийных работ

СЕГОДНЯ 09:38 2019-06-05T10:58:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Юности ограничат движение автотранспорта на улице Димитрова в районе дома №7. Это вынужденная мера в связи с аварийными работами, которые развернут на этом участке вечером в четверг, 6 июня.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, запрет вступит в силу с 19:00. Время указано местное. Начиная с этого момента, сотрудники аварийной бригады приступят к устранению порыва кабеля. Неполадку выявили накануне специалисты предприятия электрических сетей.

Жителям города Юности приносят извинения за доставленные временные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации. Автолюбителей убедительно просят учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу. Предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности горожан и бесперебойной подачи электроэнергии в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU