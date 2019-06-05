2019-06-05T10:58:06+03:00
Общество

«Управляйка» в Хабаровском крае «забила» на мусорные кучи возле многоэтажки

За это организацию уже наказали – выписали штраф
Ольга КИВА
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«Управляйка» в Хабаровском крае «забила» на мусорные кучи возле многоэтажки«Управляйка» в Хабаровском крае «забила» на мусорные кучи возле многоэтажкиФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Управляющую компанию в Хабаровском крае уличили в нарушении требований обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Дело оказалось в отходах, которые почему-то не вывозили с дворовой территории многоэтажки в поселке Переяславка. На момент проверки мусорные контейнеры были переполнены бытовыми отходами, а площадки не очищены от мусора.

- В итоге директору управляющей организации внесли представление. Требования, содержащиеся в документе, нарушители уже выполнили – очистили территорию от отходов. Саму организацию привлекли к административной ответственности, - рассказали в пресс -службе краевой прокуратуры.

По итогу разбирательств согласно постановлению прокурора за найденные недочеты в работе «управляйку» решили наказать - компании выписали штраф. В общей сложности весьма неисполнительной организации придется заплатить в казну 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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