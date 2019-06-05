Новые технологии по выращиванию огурцов внедрят в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-05T10:56:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае обустроят новый современный тепличный комплекс. Выращивать в нем собираются преимущественно огурцы, но фишка в том, что этот процесс будет круглогодичным. Под новый объект выделили территорию площадью в четыре гектара на площадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск.

- Чтобы достичь поставленной цели, планируют использовать современные высокопродуктивные и экологически безопасные технологии. В планах добиться урожайности до 4,5 тонны продукции в год. При этом резидент намерен использовать лучшие сорта и гибриды. Первые огурцы в этом комплексе соберут в первом квартале 2021 года, - рассказали в пресс-службе правительства края.

В общей сложности проект оценивают в 900 миллионов рублей. За счет предприятия удастся создать 38 рабочих мест. Напомним, на площадке «Ракитное» сегодня реализуют проекты с общим объемом инвестиций около 12,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU