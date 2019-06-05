2019-06-05T10:10:54+03:00
Общество

Из полуразрушенного «Спартака» под Хабаровском сделают «Хехцир» международного уровня

Первый камень в строительство горнолыжной базы уже заложили
Ольга КИВА
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Из полуразрушенного «Спартака» под Хабаровском сделают «Хехцир» международного уровняИз полуразрушенного «Спартака» под Хабаровском сделают «Хехцир» международного уровняФото: Администрация Хабаровска
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Горнолыжная база «Спартак» под Хабаровском превратится в спортивный комплекс международного уровня под названием «Хехцир». Это наименование выбрали путем голосования, автору этого предложения в качестве награды вручили сертификат на 150 тысяч рублей.

- На сегодняшний день уже заложен первый камень в основание будущего строительства. Так, на территории полуразрушенной базы планируют обустроить современную трассу и отремонтировать оборудование. По оценкам специалистов, обновленный объект поможет привлечь туристов, в том числе и из соседних регионов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, горнолыжная база «Спартак» находится в 25 километрах от краевого центра на склоне горного хребта Большой Хехцир. В нынешнем году планируют начать изыскательские работы и процедуру перевода земельного участка в муниципальную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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