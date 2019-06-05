2019-06-05T12:11:29+03:00
Общество

Ломился за чужими вещами и в итоге признался в краже велосипеда невезучий биробиджанец

Похитителя «в деле» случайно увидел неспящий горожанин, который и вызвал полицейских
Ольга КИВА
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Ломился за чужими вещами и в итоге признался в краже велосипеда невезучий биробиджанецЛомился за чужими вещами и в итоге признался в краже велосипеда невезучий биробиджанецФото: Олег ЗОЛОТО
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Мирный обыватель в Биробиджане невольно оказался свидетелем ночной кражи. Точнее мужчина увидел, как некто пытается попасть в подвал дома, где хранились личные вещи жильцов. Пока злоумышленник ломал дверь, очевидец кинулся звонить полицейским.

- Оперативники прибыли на вызов как раз в тот момент, когда фигурант почти закончил с дверью. Внутрь помещения задержанный все-таки не попал, зато через некоторое время он уже находился в дежурной части и признавался в другой краже, - рассказали в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

Фигурант объяснил, что из этого же дома он стащил велосипед. Эту улику позже обнаружили у него при обыске. Сам фигурант уже имел проблемы с законом, в его прошлом есть судимость, в поле зрения полицейских он попадал систематически. По факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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