СЕГОДНЯ 01:58 2019-06-06T01:58:00+03:00

Погода в Хабаровске на 6 июня 2019 года: днем до +22, дождливо Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Антициклон, который пришел к нам из Китая. теперь ушел в Охотское море и там решил обосноваться. Таким образом он перекроет дорогу для движения циклонов. И потому нас ждёт понижение температурного фона и осадки разной интенсивности.

В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +20+22.

В Хабаровске дождь. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +20+22. Уровень Амура у краевого центра 290 смю В ближайшие два дня ожидается подъем на 5-10 см. Температура воды 15,2 градусов.

В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +11+13. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +21+23. Уровень Амура у Города Юности 199 см.

В Чегдомыне дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +20+22.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +14+16. Уровень Амура в устье реки 116 см.

В Охотске без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +8+10.

ИСТОЧНИК KP.RU