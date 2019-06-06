Волна краж прокатилась по гостиницам, кафе и магазинам Хабаровска

СЕГОДНЯ 02:23 2019-06-06T02:23:29+03:00

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В магазинах, кафе и гостиниц Хабаровска стали происходить кражи. Только за сутки в полицию обратились несколько горожан с заявлениями о пропаже денег. При этом злоумышленники действовали в основном в Центральном районе.

- По предварительным данным, у работницы магазина похитили из сумки 40 тысяч рублей, в гостинице на улице Карла Маркса пропали семи тысяч рублей, принадлежащих администратору, которая оставила свою дамскую сумку в подсобном помещении и пошла осматривать номера. Когда женщина вернулась, обнаружила, что денег уже нет. Из павильона по продаже мобильных средств связи на улице Льва Толстова ночью украли кассовый лоток с 45 тысячами рублей выручки. При этом в помещение вор проник, разбив стекло на входной двери, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

На записях с камер видеонаблюдения было видно, что во всех случаях действовал один, а не несколько человек. Фигуранта вскоре задержали. Выяснилось, что в краевую столицу он приехал из города Юности, где перед отбытием успел похитить порядка 15 тысяч рублей у двоих предпринимателей. Уже установили его причастность к восьми эпизодам. С 2017 по 2018 год фигурант не раз становился фигурантом уголовных дел о хищениях. В отношении мужчины возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU