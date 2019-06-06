В Хабаровске искали должников, а нашли беглого вора в розыске

СЕГОДНЯ 02:45 2019-06-06T02:45:31+03:00

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Правоохранители в Хабаровске наконец-то смогли встретиться с подозреваемым по делу о краже. Мужчина находился под подпиской о невыезде, но в какой-то момент исчез из поля зрения полицейских. В связи с этим его объявили в розыск.

- Беглого фигуранта выявили судебные приставы. Они выезжали по адресам граждан, которых нужно было в принудительном порядке доставить на прием к судебному приставу-исполнителю. Во время одного из таких визитов и удалось выявить разыскиваемого гражданина, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Ранее пропавшего фигуранта пытались искать по адресам, указанным в деле, но там мужчина не проживал. Как только о его местонахождении стало известно судебным приставам, они тут же сообщили об этом сотрудникам полиции. Теперь будущее фигуранта целиком и полностью зависит от решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU