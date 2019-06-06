Чиновники в Комсомольске устроят тотальную чистку городских улиц

СЕГОДНЯ 03:04 2019-06-06T06:19:06+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре идет подготовка ко Дню города. 12 июня этого года городу Юности исполнится 87 лет. К столь знаменательному событию улицы и дворы собираются почистить, для этого и собираются провести городской субботник.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятие пройдет 8 июня. Обязательно в нем поучаствуют сотрудники мэрии, предприятий города, а также арендаторы. Жителей города Юности призывают не оставаться в стороне и помочь на субботнике. Только совместными усилиями получится сделать город чистым и опрятным перед его Днем рождения.

Отметим, что празднования, посвященные Дню города, стартуют 12 июня с 11:00. В это время начнется карнавальное шествие «Славься, родной Комсомольск!». На набережной Амура в 11:40 пройдет митинг, посвящённый Дню России и Дню города, с 12:30-23:00 - праздничные выступления творческих коллективов города. Завершится празднование гала-концертом городского конкурса-фестиваля эстрадного искусства «Аmbito-premium».

ИСТОЧНИК KP.RU