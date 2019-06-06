Бизнесмены в Хабаровском крае опасаются за лицензии на продажу алкоголя
В Хабаровском крае полномочия по выдаче лицензий на продажу алкоголя передали главному Управлению регионального государственного контроля и лицензирования. Такой поворот событий вызвал много вопросов непосредственно у бизнесменов. В частности, предприниматели опасались негативных последствий, которые могут возникнуть из-за отсутствия утвержденного регламента проведения проверок и штата сотрудников нового подразделения.
- На встрече бизнесменов и представителей управления четко дали понять, что установленный законом 30-дневный срок не будет нарушен. Сначала регламент подготовят, отдадут на оценку регулирующего воздействия. В целом постараются сделать все возможное, чтобы сбоев с выдачей лицензий не было, - рассказали в региональном министерстве инвестиционного развития и предпринимательства.
Также представители бизнеса озвучили проблему, возникающую при взаимодействии с налоговой службой. Чтобы убедиться в отсутствии задолженностей и пени, нужно долго ждать ответа на запрос. Как результат, из-за копеечной задолженности у 65 предпринимателей «сгорели» уплаченные пошлины. Проработкой вопроса планируют заняться в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU