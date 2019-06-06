СЕГОДНЯ 04:05 2019-06-06T06:16:33+03:00

Женщине и ребенку после автоаварии в Хабаровске понадобилась помощь врачей Фото: УМВД России по городу Хабаровску

В их машину врезалась иномарка, которая должна была уступить дорогу

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В минувшие сутки, 5 июня, случилась авария, в которой пострадали женщина-водитель и пятилетний ребенок. Происшествие произошло утром на улице Павла Морозова. Пострадавшие двигались на автомобиле Nissan Pulsar по главной дороге, в то время как из переулка Бассейнового стала выезжать машина Honda Fit. За рулем этой иномарки была женщина. Она решила не пропускать Nissan Pulsar и резво двинулась с места. В результате машины столкнулись.

Как сообщил информированный источник, у ребенка в итоге диагностировали ушиб мягких тканей в области грудной клетки. Маленький пострадавший был пристегнут и находился на заднем сиденье за водителем. Женщина обратилась за помощью только вечером того дня, когда случилась авария. У нее выявили закрытый перелом остистого отростка седьмого шейного позвонка.

Известно, что обе автолюбительницы были трезвы на момент происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU