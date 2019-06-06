Хабаровские дети креативно напомнили взрослым об экологических проблемах
Юные экологи Хабаровска устроили яркое шествие. Таким образом порастающее поколение напомнило взрослым об экологических проблемах, существующих сегодня. Ребята прошли по «красной линии» города - от парка «Динамо» до набережной Амура. В руках защитников были транспаранты, а само шествие сопровождалось речевками.
Это мероприятие также приурочили к празднованию Всемирного дня охраны окружающей среды. Среди участников были воспитанники детских эколого-биологических центров и ученики частных школ города. Шествие объединило около 500 юных экологов.
- На набережной Амура участники экомарша подвели итоги нескольких конкурсов и утроили праздничный концерт, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что об экологических проблемах взрослым напомнили дети, которые убирают с городских территорий бытовой мусор, участвуют в ликвидации свалок, занимаются благоустройством мест отдыха и посадкой деревьев.
ИСТОЧНИК KP.RU