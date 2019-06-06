Хабаровские дети креативно напомнили взрослым об экологических проблемах

СЕГОДНЯ 04:45 2019-06-06T06:14:39+03:00

Сотни ребят прошли с транспарантами и речевками по «красной линии» города

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Юные экологи Хабаровска устроили яркое шествие. Таким образом порастающее поколение напомнило взрослым об экологических проблемах, существующих сегодня. Ребята прошли по «красной линии» города - от парка «Динамо» до набережной Амура. В руках защитников были транспаранты, а само шествие сопровождалось речевками.

Это мероприятие также приурочили к празднованию Всемирного дня охраны окружающей среды. Среди участников были воспитанники детских эколого-биологических центров и ученики частных школ города. Шествие объединило около 500 юных экологов.

- На набережной Амура участники экомарша подвели итоги нескольких конкурсов и утроили праздничный концерт, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что об экологических проблемах взрослым напомнили дети, которые убирают с городских территорий бытовой мусор, участвуют в ликвидации свалок, занимаются благоустройством мест отдыха и посадкой деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU