Из-за взятки чиновник в Комсомольске лишился свободы, а бизнесмен денег

СЕГОДНЯ 05:12 2019-06-06T06:13:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комсомольске-на-Амуре лесозаготовительной организации выписали штраф на один миллион рублей. Такую сумму руководству придется заплатить за дачу взятки должностному лицу. Из материалов дела следует, что деньги от организации перечислили за своевременную выдачу фитосанитарных сертификатов на экспортируемые лесоматериалы.

- Сделка состоялась в 2013 году. При этом деньги перевели на счет организации, подконтрольной супруге начальника северного межрайонного отдела управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Сахалинской областей. Эти средства чиновник в дальнейшем использовал по своему усмотрению, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

В отношении организации-взяткодателя тогда возбудили административное дело, а чиновника и его супругу привлекли к уголовной ответственности. По итогу разбирательств компанию обязали заплатить штраф, а немного ранее за решетку отправили взяткополучателя и его жену, которую обвинили в посредничестве при взяточничестве и легализации денег, полученных преступным путем.

ИСТОЧНИК KP.RU