Топливо уже начали завозить в северные районы Хабаровского края

СЕГОДНЯ 06:27 2019-06-06T06:35:21+03:00

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В Хабаровском крае выбрали поставщика твердого топлива в северные районы. Компания обязалась доставить 19 тонн угля, первую партию уже готовят к отправке. По предварительной информации, уже погружено на баржи около трех тысяч тонн топлива, которое отправят по Амуру в Нанайский район. Пять тысяч тонн угля уже отгрузили.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, также завозят в северные районы моторное масло. В мае доставили 20 тонн, что составляет восемь процентов от общего объема. Первый танкер с нефтепродуктами отправится в рейс в 20-х числах июня.

Напомним, сначала ресурсы накапливают в местах перевалки, затем отгружают их транспортным компаниям, а те, в свою очередь, доставляют по назначению. Часть топлива везут речными баржами, остальное – на автомобилях. В районы Охотоморья топливо доставляют танкерами. Поставки в поселения бассейна Амура нужно завершить до 20 сентября, а в Аяно-Майский, Охотский и Тугуро-Чумиканский районы - до 20 октября.

Отметим, что в этом году на закупках топлива для северных районов удалось немного сэкономить. Такого результата добились за счет открытых конкурсов и быстрых расчетов. Так, стоимость моторного масла сократилась в среднем от 13 до 24 процентов. Власти постараются получить экономию и на закупках нефтепродуктов, о чем сейчас ведут переговоры с поставщиками.

ИСТОЧНИК KP.RU