В домах Хабаровска на две недели исчезнет горячая вода

СЕГОДНЯ 07:17 2019-06-06T07:17:04+03:00

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В Хабаровске планируют отключить горячую воду в домах, которые обслуживает ТЭЦ-3. Водоснабжение отключат 13 июня в связи с подготовкой оборудования к предстоящему отопительному сезону. Подача ресурса возобновится с 26 июня.

Как сообщили в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК», без горячей воды останутся потребители в Краснофлотском районе. Также без воды останутся жильца домов в границах улиц Амурский бульвар – Лейтенанта Шмидта–Шелеста–Большая–Ленинградская в Кировском районе и улиц Карла Маркса–Пушкина–Шмидта–Амурский бульвар–Ленинградская в Центральном районе. Не будет горячей воды и в Железнодорожном районе за исключением потребителей, живущих в домах на улицах Аэродромная, Целинная, Геодезическая, Промывочная, Шмаковская, Костромская, ДОСы, в районе «Хабаровск-2» и в границе улиц Промышленная–Карла Маркса-Ленинградская–Рабочий городок. В этих домах водоснабжение отключать не будут.

Жителям Хабаровска приносят извинения за доставленные неудобства. Своевременная подготовка оборудования к зиме гарантирует комфортные условия в квартирах в самое холодное время года. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU