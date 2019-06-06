СЕГОДНЯ 05:47 2019-06-06T06:12:11+03:00

В карьере с водой в Комсомольске вместе с машиной мог утонуть человек Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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Накануне, 5 июня, стало известно о происшествии в одном из садовых некоммерческих товариществ Комсомольска-на-Амуре. По предварительной информации, в карьер с водой опрокинулась машина. Авария произошла на глазах очевидца, позвонившего в спасательную службу. Свидетель происшествия рассказал, что из автомобиля выбрался один человек.

- Личность спасшегося пока устанавливают. Сейчас он находится в больнице, куда его доставили для осмотра. Предположительно, в автомобиле может находиться еще один человек. На месте уже работают спасатели, также к поискам подключили водолазов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей края призывают сохранять внимательность и бдительность при нахождении вблизи водоемов и при пересечении рек и ручьев. При прохождении паводка и выпадении обильных осадков водоемы могут быстро заполняться, разливаться, скрывая под собой ямы, опасные предметы, размывая проезды. Напоминаем, в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU