«Тайга в объективе» покажет прелести заповедного леса в Хабаровском крае
В национальном парке «Анюйский» решили провести фотоконкурс с говорящим названием «Тайга в объективе». Сбор работ стартовал вчера, 5 июня. Последний день, когда можно будет подать заявку – 5 августа 2019 года. К участию приглашают взрослых и детей старше 10 лет.
- Подобные конкурсы помогают людям понять, насколько важно сохранить уникальное природное наследие. На территории Анюйского национальный парка богатые кедрово-широколиственные леса, здесь живут представители шести комплексов фауны, местная флора включает реликтовые растения, которые существовали еще в древние времена. Организаторы надеются увидеть на конкурсе не только работы профессиональных фотографов, но и снимки обычных посетителей парка, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».
Победителей будут определять по трем номинациям - «Фотоловушка», «Все живое» и «Зеленая тайга». Авторы лучших снимков получат дипломы и призы.
ИСТОЧНИК KP.RU