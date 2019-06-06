Форум «Амур» открывает свои двери для участников в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 09:01 2019-06-06T09:01:30+03:00

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Все уже готово к приему участников и экспертов молодежным форумом «Амур». 6 июня в многофункциональном центре «Город Юности» берет свой страт первая смена под названием «Культурный максимум», которая объединит 200 молодых деятелей от искусства из 15 регионов страны. Свое участие подтвердили молодые люди из Москвы, Иркутска, Краснодара, Рязани, Екатеринбурга, Тулы и Дальнего Востока. Помогать организаторам мероприятия будут 40 волонтеров.

Экспертами «Культурного максимума» выступят художественный руководитель Хабаровского ТЮЗа Константин Кучикин, руководитель Хабаровского краевого музыкального театра Сергей Листопадов, мастер балетной фотографии Дарья Волкова, актер российского театра и кино Владимир Моташнев и другие.

- В этом году «Амур -2019» это, прежде всего новый формат проведения. Мы пытались найти новые подходе к работе и участникам. Смену, которая должна реализовывать именно творческий потенциал участников, мы проводим впервые. Мы рады что молодые люди со всей страны активно откликнулись на предложение принять участие в «Культурном максимуме». У участников форума будет отличная возможность проанализировать свои проекты вместе с экспертами, и в свою очередь найти интересные идеи для реализации своих задумок. За каждым участником будет закреплен «куратор» из числа наставников. В обязанности «куратора» будет входить сопровождение «учеников» и их проектов в течение года, - отметил председатель комитета Евгений Демин.

Было так же отмечено, что за несколько лет форма, «Амур» заработал себе имя. Первая смена этого года продлится до 12 июня. Итогом «Культурного максимума» станет краевой фестиваль «Молодежь-на-Амуре», приуроченный ко Дню России и дню рождения Комсомольска-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU