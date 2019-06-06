2019-06-06T12:30:54+03:00
Общество

Опасную столовую опечатали в Хабаровске среди бела дня

Заведение вновь откроется через месяц, но при условии, что все недочеты будут устранены
Ольга КИВА
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Опасную столовую опечатали в Хабаровске средь бела дняОпасную столовую опечатали в Хабаровске средь бела дняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В зоне пристального внимания оказалась одна из столовых Хабаровска. В заведении, расположенном в Краснофлотском районе, нашли ряд нарушений, из-за которых жизни и здоровье посетителей оказались под угрозой.

- Проверку устроили после поступивших сообщений об инфекционных заболеваниях. Как позже выяснилось, все пострадавшие питались в одной столовой. При обследовании помещений в заведении обнаружили ряд недочетов. Например, здесь не соблюдали требования к условиям хранения пищевой продукции и товарному соседству, заготовки блюд не маркировали, а в помещении бегали тараканы. Кроме того, для сотрудников не создали условия для соблюдения личной гигиены, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В результате суд постановил приостановить деятельность столовой на месяц. Этого времени нарушителям должно хватить, чтобы устранить найденные недочеты. В целях исполнения требований исполнительного документа судебный пристав выехал по адресу нахождения столовой и опечатал ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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