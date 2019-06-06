2019-06-06T10:15:36+03:00
Происшествия

Утонувшую машину с человеком внутри нашли в карьере с водой в Комсомольске

Второму пострадавшему удалось выбраться
Ольга КИВА
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Утонувшую машину с человеком внутри нашли в карьере с водой в КомсомольскеУтонувшую машину с человеком внутри нашли в карьере с водой в КомсомольскеФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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Накануне, 5 июня, стало известно о трагедии, которая случилась в одном из садовых некоммерческих товариществ в Комсомольске-на-Амуре. Предварительно было известно, что в карьер с водой опрокинулся автомобиль. В салоне находилось два человека – один успел выбраться, позже его доставили в больницу. Второй пострадавший утонул вместе с машиной.

- Ранее сообщалось, что на месте происшествия работала группа водолазов. При обследовании они обнаружили и саму машину, и труп человека, который не смог выбраться. Тело уже подняли из воды и передали сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Жителей края призывают быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности. В частности это необходимо при нахождении вблизи водоемов и на пересечении рек и ручьев. Во время паводков и после обильных осадков они могут быстро заполняться, разливаться, скрывая под собой ямы, опасные предметы, размывая проезды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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