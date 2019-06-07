2019-06-07T04:19:43+03:00
Общество

Ночная закупка алкоголя закончилась для биробиджанца общением с росгвардейцами

Скандальный горожанин нецензурно ругался на продавщицу и даже попытался учинить драку
Ольга КИВА
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Ночная закупка алкоголя закончилась для биробиджанца общением с росгвардейцамиНочная закупка алкоголя закончилась для биробиджанца общением с росгвардейцамиФото: Олег ЗОЛОТО
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Ночью в одном из магазинов Биробиджана произошел небольшой конфуз – горожанин пришел купить алкоголь, но не смог получить желаемого и учинил скандал. Отказ продавщицы продать спиртное буквально вывел мужчину из себя. Фигурант высказывал в адрес сотрудницы магазина много бранных слов, размахивал руками и даже пытался драться. На просьбу держать себя в руках горожанин никак не реагировал.

- Женщине не оставалось ничего другого, как нажать на тревожную кнопку. Прибывшие правоохранители быстро определили нарушителя в дежурную часть. В отношении агрессивного покупателя составили административный протокол за мелкое хулиганство, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО».

Разбирательства по поводу этого инцидента продолжаются. Результатом станет заслуженное наказание за совершенный проступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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