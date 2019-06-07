Ночная закупка алкоголя закончилась для биробиджанца общением с росгвардейцами
Ночью в одном из магазинов Биробиджана произошел небольшой конфуз – горожанин пришел купить алкоголь, но не смог получить желаемого и учинил скандал. Отказ продавщицы продать спиртное буквально вывел мужчину из себя. Фигурант высказывал в адрес сотрудницы магазина много бранных слов, размахивал руками и даже пытался драться. На просьбу держать себя в руках горожанин никак не реагировал.
- Женщине не оставалось ничего другого, как нажать на тревожную кнопку. Прибывшие правоохранители быстро определили нарушителя в дежурную часть. В отношении агрессивного покупателя составили административный протокол за мелкое хулиганство, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО».
Разбирательства по поводу этого инцидента продолжаются. Результатом станет заслуженное наказание за совершенный проступок.
ИСТОЧНИК KP.RU