СЕГОДНЯ 01:41 2019-06-07T04:18:31+03:00

Погода в Хабаровске на 7 июня 2019 года: днем до +24, без осадков ФОТО: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА / Дмитрий ЛИФАНЦЕВ

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Над регионом пытается установить свою власть высокое атмосферное давление, и у него это получится. Оно доберётся даже до наших крайних северных районов. Температурный фон будет расти, но не сильно. В целом метеообстановка на территории остаётся неустойчивой.

В Биробиджане возможен небольшой дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +23+25.

В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +22+24. Уровень Амура у краевого центра ожидается 299 сантиметров. В ближайшие два дня ожидается подъем на 5-10 сантиметров. Температура воды 16,2 градуса.

В Бикине небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +23+25.

В Советской Гавани и Ванино без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +13+15.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +23+25. Уровень Амура у города Юности 218 сантиметров.

В Чегдомыне без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +6+8.Днем +20+22.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +17+19. Уровень Амура в устье реки 118 сантиметров.

В Охотске сильный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +5+7.

ИСТОЧНИК KP.RU