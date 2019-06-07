2019-06-07T04:16:41+03:00
Общество

В Хабаровском крае сезон активности клещей в самом разгаре

За неделю в больницы обратилось около 800 пациентов с укусами кровопийц
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае сезон активности клещей в самом разгареВ Хабаровском крае сезон активности клещей в самом разгареФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае сезон активности клещей в самом разгаре. За минувшую неделею в больницы региона обратились 792 пациента по поводу укусов кровопийц. К слову, чаще всего жертвами паразитов становятся жители краевой столицы и пригорода.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, в основном клещи нападают на людей, отдыхающих в лесу, а иногда и на прогуливающихся в парках и скверах. Жителей региона убедительно просят соблюдать бдительность и внимательно осматривать себя и детей после прогулок.

Напомним, в случаях, когда клещ успел присосаться, нужно обратиться к врачу, сделать в первые 72 часа укол противоклещевого иммуноглобулина или принять противовирусный препарат. Это позволит сдержать развитие болезни и уменьшить негативные последствия. На сегодняшний день при обследовании клещей выявили заболевания. Из одной тысячи 716 проб на вирус клещевого энцефалита в 12 тестах результат оказался положительным, а из 414 исследований на вирус лайма-боррелиоза – в 202. У людей этих инфекций не зарегистрировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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