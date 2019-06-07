Большегруз в Хабаровске испортил две иномарки в дорожной аварии

СЕГОДНЯ 03:12 2019-06-07T04:15:09+03:00

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В минувшие сутки, 6 июня, на проспекте 60-летия Октября случилась авария, в которой пострадал водитель. Мужчина управлял машиной Toyota Land Cruiser, которая в итоге оказалась зажатой между Foton Auman и Opel Antara. По предварительной информации, водитель большегруза ехал в сторону улицы Шкотова, но в пути неправильно выбрал дистанцию и врезался в Toyota Land Cruiser. От удара легковой автомобиль отбросило на впереди стоящий Opel Antara.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, все трое участников аварии на момент происшествия были трезвы. Пострадал только водитель машины Toyota Land Cruiser, врачи диагностировали у него растяжение в области шеи. К слову, у водителя большегруза стаж вождения год, у одного водителя иномарки – 26 лет, у другого – 30.

ИСТОЧНИК KP.RU