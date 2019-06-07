Неопознанное мясо незаконно занимало место в магазине Комсомольска
В одном из магазинов Комсомольска-на-Амуре провели проверку и выяснили, что в помещении находилось более 200 килограммов мяса без документов. Также инспектирующие выявили девять килограммов полуфабрикатов, колбас и деликатесов без маркировки.
- За выявленные недочеты на владельца торговой точки составили административный протокол. Суть претензии сводилась к нарушению ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. Другой недочет сформулировали как нарушение продавцом технических регламентов, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.
В итоге продукцию из магазина изъяли и передали на изолированное хранение без права реализации. Предпринимателю могут вернуть мясо, но при условии, что предоставит документы, а продукцию без маркировки скорее всего уничтожат. Пока этот вопрос на стадии обсуждения.
ИСТОЧНИК KP.RU