Новые заказники создадут в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 03:44 2019-06-07T03:44:10+03:00

Под охрану государства возьмут бассейны рек Тугур и Майя в Тугуро-Чумиканском районе, зону за Амуром на стыке Хабаровского и Амурского районов

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В Хабаровском крае собирают создать три новых заказника - «Тугурский», «Майский» и «Арсеньевский». Под охрану государства возьмут бассейны рек Тугур и Майя в Тугуро-Чумиканском районе, зону за Амуром на стыке Хабаровского и Амурского районов.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, статус особо охраняемой территории поможет защитить весь природный комплекс тех мест. Бассейны рек – целая экосистема, которая включает в себя ценные породы деревьев, биологические виды. Кроме того, обе реки - нерестовые.

Левобережье Нижнего Приамурья, граничащее с Еврейской автономной областью, также собираются сделать особо охраняемой территорией. Здесь не раз появлялся амурский тигр, а значит, это место вполне может быть перспективной зоной обитания краснокнижного зверя.

Отметим, что создать заказники «Тугурский» и «Майский» планируют к концу 2019 - началу 2020 года. Организация «Арсеньевского» заказника пока рассматривается, но документы по нему подготовлены. Сейчас предстоит согласовать их с различными ведомствами. К слову, в третьем проектируемом заказнике условия обитания для тигра подходящие. Ранее эти хищники здесь уже водились.

ИСТОЧНИК KP.RU