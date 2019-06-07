2019-06-07T04:12:57+03:00
Общество

Бизнесмен в Хабаровском крае беспардонно и незаконно использовал недра

Предприниматель без лицензии вскрывал породу и производил щебень
Ольга КИВА
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Бизнесмен в Хабаровском крае беспардонно и незаконно использовал недраБизнесмен в Хабаровском крае беспардонно и незаконно использовал недраФото: Сергей ГАПОН
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В Хабаровском крае к ответу призвали беспардонного бизнесмена, который по своему усмотрению использовал недра. Мужчина почему-то решил, что может вскрывать породу и производить щебень, не имея на то соответствующей лицензии. Дальше готовую продукцию мужчина планировал продавать. Однако проверяющие ему разъяснили, что подобный подход к недропользованию не совсем законный. Мужчину привлекли к административной ответственности.

- Позже был суд и, согласно приговору, пользоваться недрами бизнесмену запретили. Ограничение в отношении мужчины будет действовать до тех пор, пока он не получит все необходимые документы. Также бизнесмена обязали использовать земельный участок по целевому назначению, - рассказали в Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуре.

В качестве наказания для бизнесмена выбрали административный штраф. Приговор суда пока не вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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